張男當時駕駛著堆高機，要準備開上貨車後斗，不明原因突然翻覆，連人帶車一起墜落。（警方提供）

57歲男性工人今（25）日在新店一處工地遭堆高機輾斃，疑似在運作途中突然翻覆，整個人當場被堆高機壓住。新北市消防局獲報趕抵並協助脫困，患者當場沒有呼吸、心跳，隨即將人送往醫院，經搶救後宣告不治。

初步了解，張男在中央四街的工地駕駛堆高機，當時準備開上貨車後斗，卻因輔助的鋁製斜板軌道脫落導致翻覆，他連人帶車一起墜落，硬生生的被壓在下方。目擊民眾發現報案，警消出動5車14人前往救援，最後將患者送往慈濟醫院急救，稍早傳出搶救無效，詳細情況還有待釐清。