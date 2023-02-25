57歲男性工人今（25）日在新店一處工地遭堆高機輾斃，疑似在運作途中突然翻覆，整個人當場被堆高機壓住。新北市消防局獲報趕抵並協助脫困，患者當場沒有呼吸、心跳，隨即將人送往醫院，經搶救後宣告不治。
初步了解，張男在中央四街的工地駕駛堆高機，當時準備開上貨車後斗，卻因輔助的鋁製斜板軌道脫落導致翻覆，他連人帶車一起墜落，硬生生的被壓在下方。目擊民眾發現報案，警消出動5車14人前往救援，最後將患者送往慈濟醫院急救，稍早傳出搶救無效，詳細情況還有待釐清。
57歲男性工人今（25）日在新店一處工地遭堆高機輾斃，疑似在運作途中突然翻覆，整個人當場被堆高機壓住。新北市消防局獲報趕抵並協助脫困，患者當場沒有呼吸、心跳，隨即將人送往醫院，經搶救後宣告不治。
初步了解，張男在中央四街的工地駕駛堆高機，當時準備開上貨車後斗，卻因輔助的鋁製斜板軌道脫落導致翻覆，他連人帶車一起墜落，硬生生的被壓在下方。目擊民眾發現報案，警消出動5車14人前往救援，最後將患者送往慈濟醫院急救，稍早傳出搶救無效，詳細情況還有待釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。