公墓火燒山險波及高壓電塔、民宅，請求消防署空勤總隊派直升機馳援。（立委馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

公墓火警火勢蔓延，入夜後火勢猛烈，擔心波及民宅。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防員與義消戴著頭燈徹夜上山開闢防火線，避免火勢蔓延。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

消防員與義消徹夜在現場守候，直到深夜確定火勢不再蔓延，直到25日凌晨才返隊。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉九族文化村附近公墓及大雁村靈山宮附近公墓，疑民眾掃墓不慎引發2起火燒山，南投縣消防局獲報前往灌救，因天乾物燥火勢猛烈，加上地勢陡峭水線無法到達、成效不彰，立委馬文君協請消防署空勤總隊派直升機灑水灌救，透過陸空聯合滅火10小時，並由消防員徹夜守候，25日凌晨確定剩零星火點，確定火勢不會蔓延才撤退。

魚池消防分隊指出，他們先接獲九族文化村附近公墓起火，獲報到場，因久未下雨，公墓雜草火警迅速往上蔓延，加上風勢助長，接著多點燃燒擴散， 為了避免火勢擴大，派遣多輛水箱車、25名消防員灑水，並動用滅火棒避免山區火勢擴大，空勤直升機獲報也前來灑水灌救。

不久大雁村靈山宮附近公墓野火燒山，日月潭消防分隊派員支援，現場有3座電信基地台，以及1間鐵皮屋民宅，他們在民宅附近戒備，為了避免火勢延燒波及，空勤總隊也派直升機至日月潭取水灑水灌救。

魚池消防分隊指出，兩處火燒山燒毀面積約30公頃，警義消擔心火燒山火勢蔓延波及民宅，水箱車持續在現場待命，並戴著頭燈上山開闢防火線，徹夜在現場守候，直到深夜確定山區只剩零星火點，火勢不會再蔓延，直到25日凌晨才返隊。提醒民眾掃墓一定要注意用火安全。