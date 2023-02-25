嘉義市消防局人員全力灌救湖子內的環保暫置場的火災。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市環保局利用湖子內環保用地暫置巨量資源回收物，24日中午失火延燒至今天清晨約6時許撲滅，火燒逾17小時，環保局長李佳禾表示起火原因尚待調查釐清；而據市議員鄭光宏初步了解，疑似鋰電池等易燃物釀災，也籲請民眾做好垃圾分類及減量。

去年就有民眾為了湖子內出現「垃圾山」向民代陳情，鄭光宏也在議會提出質詢，督促市府做好湖子內資源回收物暫置場管理措施，未料，昨天中午垃圾山突然「火大」，燒起熊熊烈焰，下午控制火勢後仍持續悶燒，消防局共出動25輛車、50名消防員，與環保局合力搶救一夜，今天清晨近6時才完全撲滅火勢。

鄭光宏議員關切這場火警，他指出，疑似暫置場有鋰電池等易燃物經長時間曝曬釀災，但肇事原因仍待相關單位調查確認。

市府環保局表示，湖子內環保用地約15公頃，暫置場僅占一小部分土地，此次燒掉暫置場約200平方公尺面積的回收物數量，由於民眾資收分類未細分好，可能混雜電池、手機等易燃物品，不排除是起火原因之一，但詳情還要進一步釐清。