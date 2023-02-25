許多人對「苦味」較無法接受，不過家醫科醫師李思賢指出，帶苦味的東西可以處理很多消化問題，「甚至當作預防的藥方」；他列出15種食物，像是羽衣甘藍、蘿蔔、芝麻菜、黑巧克力、咖啡等。

李思賢在臉書發文指出，我們很容易在料理中加入「甜」、「鹹」、「辣」味，卻比較少直接加「苦」味。苦味對大部分人來說較不討喜，但帶苦味的東西卻可以處理很多消化問題，甚至當作預防的藥方。

李思賢指出，身體中有許多苦味的受體，這些受體分布在口腔、舌頭、胃、肝臟和其他腺體中。他說，「腸道苦味對我們的身體來說是一種警報，因為自然界中的毒素通常味道都很苦。」

為排除這種有可能的潛在毒素，身體就會更努力的分泌唾液和其他消化酶，這個反應對於有些有消化困難的病人來說是有好處的。除消化之外，苦味劑已被證明有助於「穩定血糖」、「加強肝臟排毒」；且苦味能夠刺激荷爾蒙PYY和GLP-1的分泌，延長飽足感和降低食慾。

李思賢列出帶有苦味的食物，包括羽衣甘藍、抱子甘藍、蘿蔔、芝麻菜、菊苣、蔓越莓、綠茶、柑橘（皮）、肉桂、生薑、咖啡、蒲公英、黑巧克力（85％）、薄荷、紅酒等；多將這些食物融入生活中，對身體是有很大的好處的。