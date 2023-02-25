北北基桃1200月票定案，卻引爆藍綠爭功問題。國民黨主席朱立倫今表示，最早雙北地區推出1280月票的就是朱立倫當新北市長的時候，跟台北市長柯文哲一起推動的，最早從北北開始推動，現在擴大到北北基桃。

朱立倫說，去年桃園市長張善政競選時也提出來北北桃1280月票政見，希望將政策擴大到桃園，現在能夠擴大到北北基桃，都是好事情，不必誰來搶功；希望擴大讓更多民眾能多使用公共運輸，少一點排碳，少一點塞車，這比較重要。

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1200元月票藍綠搶功 侯促永續編預算
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