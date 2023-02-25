新北市2023年中等學校運動會24日落幕，共17人破10項大會紀錄，其中三重高中黃潮鴻在擲標槍項目，以高一生身份刷新高男組擲標槍的大會紀錄，成為矚目的焦點。

黃潮鴻升上高中後仍努力不懈，一次又一次的練習，磨練個人技術，今年市中運持續突破佳績，以70.05公尺打破大會高男組擲標槍的紀錄。一旁指導觀戰的黃婉婷教練指出，這場雖然不是他的最佳成績，但近期要求他做的動作有改善，給予他高度肯定；未來還是會針對他在比賽的技術動作持續加強，期許未來有更佳的競賽表現。

教育局表示，本屆賽會從去年11月21日由網球種類揭開序幕，接續進行柔道、射箭、跆拳道等共9項競賽種類，由田徑競賽種類劃下句點。勝出選手將代表新北市參加4月22日至27日在新北縣舉辦的全國中等學校運動會。

本屆賽會共有游泳種類高女組4x100公尺混合式接力決賽；高男組100公尺仰式決賽、200公尺混合式決賽、50公尺蝶式決賽；國男組100公尺自由式決賽、50公尺仰式決賽，6項13人次破大會紀錄；田徑種類高男組10000公尺競走決賽、800公尺決賽、擲標槍決賽；國女甲5000公尺競走決賽，4項4人次破大會紀錄。