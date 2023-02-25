國民黨智庫執行長柯志恩，去年參加高雄市長選舉落敗後持續深耕地方，結果在一場餐會中，竟有人帶著她20多年前出版的書籍到場，希望能夠獲得簽名，讓她又驚喜又感動。

積極深耕高雄的柯志恩，昨（25）日在臉書分享近況，透露在高雄左營舉辦的某場餐會中，有人帶著3本她出版的書籍到場，其中包含約20年前、她人生中的第一本著作《柯志恩談母職心體驗》，希望能夠獲得簽名，讓她超驚喜。

柯志恩透露，她當母親後發覺，過去修讀的發展心理學教科書中，有許多內容值得挑戰，決定將自己當時的焦慮、挫折及情緒失控等狀況，做誠實的告白，希望讓更多新手父母們知道，遇到相關狀況時發狂是正常的，他們並不孤單，而該書榮獲當年新聞局優良圖書金鼎獎，更成為當年的十大暢銷書籍。

感動之餘，柯志恩也說，看著20年前的著作，真的覺得如何對待孩子，正反映出了自己對基本價值的選擇，「為母之路是一段漫長的學習之路，而我仍持續的進步中」。