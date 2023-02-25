桃園警方執行第二波檢肅黑幫、掃蕩毒品專案大掃蕩，臨檢治安顧慮場所151處，查獲組織案件9件49人、查扣各式刀械、棍棒一批、作案通訊用手機11支、查獲毒品案件146件156人、毒品重量共計43.2公斤、查獲非法槍械1支、子彈4顆、其他各類案件391件
警方表示，持續掃蕩有效打擊幫派分子不法行徑，並貫徹「制暴溯源、刨根組織、斷絕金流」之堅定立場，展現桃警團隊維護市民安全的具體行動，專案行動臨檢治安顧慮場所151處，查獲組織案件9件49人、查扣各式刀械、棍棒一批、作案通訊用手機11支、查獲毒品案件146件156人、毒品重量共計43.2公斤、查獲非法槍械1支、子彈4顆、其他各類案件391件。
桃警團隊將持續不斷強化打擊犯罪力量，不允許任何犯罪擾亂治安，打造桃園市成為安全無憂的宜居城市。
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