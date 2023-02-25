北流日前舉辦「期待想你到月球」對談。（北流提供）

北流日前舉辦「期待想你到月球」對談。（北流提供）

臺北流行音樂中心21日舉辦「期待想你到月球」對談，邀請《想你到月球｜張雨生特展》策展統籌王耀邦（格子）、音樂總監瑪莎、文本統籌陳德政、數位統籌王宗欣，共同與北流董事長黃韻玲對談；會中說起與張雨生（寶哥）相處往事，黃韻玲自曝其實非常怕張雨生，因每次見面都會被他追問「最近在看什麼書」、「最近有沒有創作」，深深感受到張雨生對自己的督促與期待。

擔任展覽音樂總監的瑪莎，於對談中分享策展趣事。之前並沒有向公部門提案經驗的他，開玩笑說：「第一次報告時，我心想『欸！我是五月天欸，竟然需要在這裡報告』。」逗得全場哄堂大笑。提及瑪莎於策展團隊中的角色，格子笑稱瑪莎同時身兼「展覽土地公」，因特展中播放著許多歌曲，涉及相當複雜的版權，時常需要靠瑪莎「疏通」許多唱片公司，團隊再接手後續行政流程。

瑪莎期許接下來能將《想你到月球｜張雨生特展》帶到更多地方，讓更多人看見張雨生。而從「月球」延伸至「航太總署」的概念，讓人好奇瑪莎從小是否有當太空人的夢想？瑪莎表示

：「小時候的志願是想當太空人，如果未來有機會可以壯遊宇宙，很想上火星去瞧瞧，感覺上面有生物。」隨著展覽倒數最後5天，瑪莎號召所有愛音樂的大朋友、小朋友前來展覽一窺張雨生的音樂旅程。

此外，展覽特邀9m88、夜貓組、韋禮安、陳綺貞、告五人重新翻唱張雨生的經典作品為展覽增色。先前在五月天演唱會上就曾重新演繹〈天天想你〉的瑪莎，希望透過不同音樂人來詮釋張雨生的作品，讓更多人感受他的影響力。被問到自己心中有無其他「夢幻名單」的歌手，想在未來請他們翻唱？瑪莎笑說：「有很多！因為寶哥精彩作品很多，很多音樂人跟樂團也都深受他影響，原本其實想找10到20個人。」

對談最後，格子特別感謝張雨生的母親。他提到團隊曾多次拜訪張媽媽，一起翻閱張雨生的信件、物件與珍貴的影音檔，全都是張媽媽小心珍藏的物品。格子打趣說：「張媽媽肯定從張雨生小時候就知道他有一天會紅，我媽都沒有這樣收藏我的東西！」張媽媽也多次熱情款待策展團隊，更與瑪莎一同合唱張雨生的經典歌曲〈如果你冷〉，現場聽到這段分享，氣氛相當溫馨。

除了策展，黃韻玲更號召群星，包括陳子鴻、陶晶瑩、陳綺貞、韋禮安、9m88、告五人、TRASH及小男孩樂團等歌手共襄盛舉3月11、12日在北流舉辦的「我期待 張雨生演唱會 致敬25」。演唱會進入倒數2週，黃韻玲透露將帶來張雨生歷年金曲中自己的「心頭好」：「我很想帶來爆炸性的演出，但怎麼做都沒有張雨生自己唱來的『爆炸』。」演唱會詳細資訊可至北流臉書粉絲專頁及ibon售票系統查詢。