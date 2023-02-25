臺慶科近幾年產品重心放在車用、高階網通領域，降低了全球通膨升息及產業庫存調整衝擊，111年合併營收為52.91億元，年減14.18%，營業毛利為17.79億元，年減16.67%，合併毛利率為33.63%，年減1.01個百分點，營業淨利為10.19億元，年減23.39%，營業淨利率為19.26%，年減2.32個百分點，稅後盈餘為10.38億元，年減13.24%，每股盈餘為10.11元。

臺慶科董事會決議每股配息6元，以2月24日收盤價來估算，殖息率約5.27%。

臺慶科往高毛利及特殊製程新產品佈局成果逐漸顯現，其中新型態網路變壓器(LAN Transformor)為完整的分離式方案，可以應用在各式網通設備，看好衛星接收器、5G基站必備的網路交換器，以及物聯網路由器、無限網路分享器、雲端伺服器前景，臺慶科也在今年成立新網通事業部，目前公司在LAN Transformor新型變壓器市佔率只有10%，還有很大的成長空間，網通產品可望是公司今年營運成長重要推手。

在車用方面，目前臺慶科車用客戶涵蓋美國電動車大廠及歐洲豪華車大廠，大陸地區也有部分車用產品出貨，隨著電動車市場需求起飛，臺慶科今年車用產品可以站穩20%，長期則希望車用營收占比能穩定朝25%至30%前進。

臺慶科1月合併營收為3.83億元，年減24.81%，臺慶科表示，雖然上半年營運較為平淡，但第2季起會慢慢起來，下半年有機會展現成長力道，公司將力拚今年比去年好。