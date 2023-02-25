小百合上節目敘述被騙去當飯局妹的驚悚經驗。（中天綜合台提供）

壯壯覺得參加日本人的飯局很有壓力。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》下周一（27日）晚間9點播出「誰說『飯局』只是吃吃飯而已？其實各國飯局『這樣』玩很大」，藝人薔薔自曝曾當過飯局妹，「年輕的時候我爸叫我去考駕照，但考到了又不給我車，我要車當然要自己去生錢，我就去酒店應徵，剛好裡面有個女生是飯局妹，我就問她能不能介紹一下。」

薔薔說對方後來帶她一起出席飯局，「我一到男生就來摸我，吃完後有的男生喝醉了，就一直拉我去酒店續攤。」講到這讓在場來賓更好奇後續發展，薔薔接著說：「有錢賺幹嘛跑，我想說這樣應該會賺到2攤的錢就跟過去，但她一直沒發錢給我，我變臉跟她討，結果她說『妳今天又沒有錢』，因為她不認為我有正式加入，但我覺得錢應該是被她賺走，我就再也不去了。」

來自日本的小百合則是被騙去當飯局妹：「台灣朋友約我吃飯，我過去的時後才發現不是單純的聚餐，因為地點是在招待所，大家都梅花座，女生也都穿很辣，我只要跟男生對到眼，他們就發錢給我，我大概有拿到1、2萬塊，但我原本以為是過新年的關係，直到大家一對一對的離開現場，我才感覺不對勁馬上離開。」

而壯壯反倒覺得參加日本人的飯局很有壓力：「我當時去日本工作的時候，因為每年都要走車展，所以跟日本的廠商也很熟，後來就發現他們有一個很特別的文化，就是在日本如果吃飯不續攤，就表示你人緣不好。」薔薔則表示這是日本人的紓壓方式：「因為他們太壓抑，平常有多壓抑，私下就有多瘋，所以他們一定要瘋狂的玩，生活才能平衡。」《同學來了》每周一至周五晚間9點在中天綜合台播出。