香港28歲名媛蔡天鳳日前慘遭殺害，整起分屍案據悉是由前公公策畫，殺人動機疑似覬覦名下上億財產，這讓離婚後仍供養前夫一家人的她，卻因此賠掉性命，讓人不禁唏噓。

據《香港01》報導，蔡天鳳自幼出生在富裕家庭，2013年嫁給前夫育有一雙兒女，不過在生下第二胎沒多久後就離婚，2016年底再婚嫁給譚仔米線創辦人的兒子，雖然和前夫離婚多年，仍悉心照料對方一家人，不僅雇用前夫兄長當私人司機，還讓他們住進購入的豪宅，並登記在前夫父親名下，不過去年底有意賣掉前夫一家人居住的豪宅時，與前公公起了口角衝突，加上與現任老公尚未登記，若不幸身亡，名下資產則將由與前夫的一對兒女繼承，也讓前公公為錢財起了貪念埋下殺機。

這樁駭人聽聞的殺人計畫，由前公公和2個兒子謀劃，如今細節隨之曝光，據悉由前夫哥哥假借載小孩為由將蔡天鳳騙上車後迷暈，接著載往犯案地點進行殺人分屍，還將殘肢丟進鍋裡煲湯，手段相當兇殘，此外，警方也在前夫家冰箱內發現部分遺體，頭顱等部分至今仍未尋獲，如今已逮捕前公婆、前夫哥哥等3人，前夫仍在逃亡中。

蔡天鳳2016年踏入時尚圈，便積極在此領域耕耘，曾曬出與甄子丹、郭富城妻子方媛等人合影，展現出廣闊的人脈，多次登上知名雜誌的她，更被業界譽為是「業內最受歡迎、具影響力人物之一」，大讚她是「冉冉升起的新星，前途一片光明」，如今卻慘遭殺害，讓人不禁唏噓。