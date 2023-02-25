在地企業頂新和德文教基金會為鼓勵福德，將福德校內老舊閒置校舍改造成「靜思閱讀書軒」，推廣並提升校園閱讀風氣。(頂新和德文教基金會提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣永靖鄉福德國小積極推動閱讀，曾獲得教育部「閱讀磐石獎」績優國小的肯定，在地企業頂新和德文教基金會為鼓勵福德，將校內老舊閒置校舍改造成「靜思閱讀書軒」，推廣並提升校園閱讀風氣，是全台第226間，也是彰化縣第8間「靜思閱讀書軒」。

「閱讀不只是知識的傳輸，更可以陶冶心性」，慈濟為幫助偏鄉學校拓展閱讀視野，透過社會各界護持捐款、認養設置，由靜思書軒與慈濟基金會協力將好話與愛心送入校園，從2017年發起至今，全台已經有226間「靜思閱讀書軒」。

永靖鄉福德國小在頂新和德文教基金會的資源挹注下，成立「靜思閱讀書軒」，書軒內有500本好書，場內布置明亮整潔，其桌椅及書櫃等都是使用環保材質，將環保永續概念融入校園。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，基金會長期關心永靖在地，包括設立農村課輔班、提供魏和德獎助學金等，迄今已幫助超過6000名鄉內弱勢學童，今年基金會捐助福德國小成立「靜思閱讀書軒」，希望透過教育淨化人心，讓學童從閱讀中擴充知識，並培養讀好書、喜歡閱讀的好習慣。

校長周憲徵表示，感謝慈濟與頂新和德文教基金會協助，打造優質閱讀環境，未來將培訓閱讀志工，協助培養學生的優質閱讀力；慈濟靜思書軒營運長蔡青兒也說，書軒進入校園就是一股善的力量，後面還有70間排隊等待設置，感謝企業界響應，讓孩子心中種下美善。