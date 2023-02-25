行政院長陳建仁24日到立法院備詢。（張鎧乙攝）

行政院長陳建仁在立法院首次上台備詢，稱政府將堅持蔡英文總統的四個堅持。對此，前立委林濁水感嘆，「當閣揆，連様子都不必裝一下？唉，現在台灣的政治風骨就走到這個地步了！」

立法院新會期上周開議，因國民黨杯葛議事，行政院長陳建仁處女秀延至24日登場，站上備詢台報告施政方針並備詢。

陳建仁施政報告強調，台海和平是全球民主國家的高度共識，政府將以蔡總統所提出的「4個堅持」，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志，致力維持台海和平。

對此，前立委林濁水在臉書感嘆，「當閣揆，連様子都不必裝一下？唉，現在台灣的政治風骨就走到這個地步了！」

林濁水直言，陳建仁是最特別的「閣揆」，第一次施政報告，賣力稱贊總統英明，前強調施政完全在於落實總統的四項指示，後說恪守總統的「四個堅持」。

林濁水批評，從頭到尾總統、總統，何不由總統到立法院發表國情咨文就好，取消「閣揆」施政報告？「想想，再想想」，不知道縱使兩蔣時代有這樣的「閣揆」？