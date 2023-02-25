228連假到武陵賞櫻，是欣賞三色櫻同框的好時機。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場擁有2萬1000多株櫻花及近20種品種植聞名全台，素有櫻花博物館美譽，近日有遊客發現「三色櫻」現身，直呼好幸運！武陵農場表示，深紅色、粉紅色以及白色系櫻花同框相當夢幻，228連假是最佳觀賞時間機，霧社櫻花林群附近可大飽眼福，內行人早已安排連假到祕境取景。

武陵農場擁有2萬多株櫻花，品種近20種，所謂「三色櫻」就是3種不同顏色的櫻花，同時在同地點綻放，形成超神奇超夢幻的色彩變化，包括深紅色櫻花，如緋寒櫻、八重櫻；加上粉紅色系的櫻花，如紅粉佳人、昭和櫻、吉野櫻；以及白色系的櫻花，如霧社櫻、福爾摩沙櫻、太平山櫻，形成3種不同顏色櫻花同框。

副場長胡發特韜表示，在武陵農場要觀賞三色櫻主要時間落在2月底前後，也就是228連假特別容易看到，主要因為較早開花深紅色的緋寒櫻，部分尚未凋謝，加上盛開中粉紅色紅粉佳人，與初開台灣原生種白色霧社櫻，同時於同地點，可說是天時地利洽到好處，才能同框現身，大受行家青睞，每年此時，紛紛吸引專業攝影愛好者到三色櫻秘境取景。

武陵農場「三色櫻」最佳地點在波浪道至觀魚台之間的霧社櫻花林群附近，雖然很多遊客都曾造訪，但真正有幸一睹「三色櫻」風采的遊客少之又少，來太早了看不到，太晚也沒有眼福，就算來的時節對了，若不知道「三色櫻」祕境地點，還是徒勞無功。