二二八紀念日將屆，台北市長蔣萬安蔣家背景再遭質疑。國民黨主席朱立倫今受訪緩頰，蔣已經是蔣家在台第四代，目前也有第五代了，就像在台灣的一代接一代，大家都是這邊的一份子，共同希望這個社會能夠更和諧。

朱立倫說，蔣萬安是國民黨中生代中最重視轉型正義的人，也是推動整個和平紀念日與相關活動上最認真努力的，相信他擔任台北市長會更重視這一塊，讓大家感受到整個社會的愛與和諧，和平是大家一起來推動的。

朱立倫強調，二二八和平紀念日是屬於全體台灣人民的，而非屬於哪個人或哪個政黨，大家共同讓這個社會更好。

朱立倫上午率黨務主管至台北市二二八和平紀念公園獻花致意，因2024總統大選將屆，朱今辦二二八紀念活動再引發聯想。朱表示，他擔任桃園市長、新北市長期間，每一年都透過各種方式參加各項紀念活動，拜訪二二八受難者或家屬。

朱立倫說，二二八紀念日這一天非常有意義，不是只是給大家放假，而是希望大家能夠透過這一天，讓台灣充滿愛，用愛心與和諧推動和平。

朱立倫表示，今年因為是疫情後，國民黨也舉二二八紀念活動，他也延續過去每一年參與紀念活動心情，希望社會能夠記取、弭平二二八事件所帶來的傷痛，讓整個社會更更和諧，更推向充滿陽光，世界能夠更和平。