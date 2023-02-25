吳女的座車在路上大迴轉並衝上分隔島後，又回到原車道並撞上重機車。(民眾提供)

台中市35歲吳姓女子，本月24日上午約11點左右，駕車行經西屯區文心路、西屯路口時，原本要左轉、往北屯方向行駛，車子卻突然繞著安全島轉半圈後，直接開上安全島，還撞上正在停等紅燈的2名騎士，過程被民眾拍下PO在抖音，大呼「難道是想迴轉卻臨時反悔嗎？」

根據網友上傳至抖音的影片可見到，吳姓女子駕駛的小轎車，沿著文心路內側的左轉車道行駛，在西屯路口時準備左轉，車子卻來個大迴轉、到文心路內側車道，之後直接開上分隔島回到原車道，接著還撞上正在文心路上停等紅燈的2輛重機，導致2名騎士腳部受傷。

警方獲報到場處理，吳女酒測值為0，她自述，原本在文心路內側的左轉車道上，看到左轉燈亮起後才準備起步，未料車子突然暴衝，讓她嚇了一跳，接著又誤踩油門，才會導致座車向左側大迴轉後，衝上安全島又撞到其他機車。

台中市警局第六分局交通分隊小隊長蔡金寅指出，吳女的座車車頭有毀損情況，且2輛機車左側車尾都有毀損，所幸騎士送醫治療後無大礙，呼籲駕駛人外出前做好車輛安全檢查再上路。