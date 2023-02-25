香港名媛譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）驚傳遭人肢解碎屍，部分殘肢更遭到烹煮；知名法醫高大成表示，這100％是熟人所為，煮人肉湯絕非恨到想吃掉她，因是兇嫌透過高溫烹煮破壞死者DNA，避免其身份被發現；他也表示：殺人動機不外：情、財、仇，但情＋財的糾葛更甚仇，研判是死者和前夫牽扯不清的情感和龐大財務才讓凶嫌痛下殺機。

蔡天鳳（Abby Choi）遭親人通報失蹤，警方在22號確認蔡天鳳死亡，且遺體遭到肢解碎屍，甚至有部分殘肢遭到烹煮，另有部分在冰櫃中被找到；駭人聽聞的手段，讓名醫高大成直言，絕對是熟人所為；他也強調，高溫之下的肢體驗不出DNA，且現場不見頭顱、四肢，也無法指紋辨識身分，就是不想讓人認出死者身份。

而由於分屍是大工程，高大成研判兇嫌應是2人以上，且經過細膩、縝密的規劃；但他也表示，烹煮過的人肉不是就驗不出DNA，而是難驗，仍可透過骨頭進行粒腺體DNA檢測確認身份，唯必須採母系樣本比對。

高大成也說，「凶殺案原因不外乎就是三個字，情、財、仇。」該案明顯是情＋財的糾葛才讓凶嫌痛下殺手，他強調，感情處理不好是凶案動機首位，而死者與前婚離婚後仍供養前夫家，兩者的糾葛，恐造夫家痛下殺機。