▲大菁休閒農場的藍染手作小物DIY。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲景色壯麗也適合打卡的和平島公園。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府表示，為因應228連續假期到來，市府特別推薦基隆賞櫻景點並邀請民眾闔家大小前來一趟「追櫻之旅」。搭配精選的健行步道與知名景點，串接為賞花健行遊，旅遊時可欣賞美景又能享受大自然的芬多精。此外，在地旅宿業者更是趁著連假期間紛紛推出住宿優惠，基隆是民眾連假旅遊的首選城市，歡迎遊客來基隆「追櫻趣」。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，二月期間正值繽紛的櫻花季，市府特別推薦的賞花景點有七堵瑪陵山區、暖暖龍門谷產業道路、泰安瀑布、紅淡山步道、天鵝洞（中正公園）等。其中的櫻花品種大多屬於緋寒櫻，鮮豔的桃紅花色拍照起來十分吸睛，相當適合在社群網站上分享打卡美照，市府更特別結合週邊步道串接成健行賞花遊程，邀請民眾一起來悠閒過連假。

健行追櫻之旅推薦路線如下：

【路線1】

基隆火車站→孝三路美食→周家蔥油餅→中正公園→中正公園天鵝洞→正濱漁港色彩屋→手工炭烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→基隆廟口→住宿

【路線2】

三坑火車站→三坑菜頭滷→魏腐(臭豆腐) →南榮國小(紅淡山入口)→紅淡山步道→三坑火車站→基隆火車站→國門廣場→海洋廣場→東岸廣場E-square-天空步道→基隆廟口→住宿

【路線3】

暖暖火車站→暖暖麵店→暖暖壺穴→暖江步道→東勢坑產業道路→暖東峽谷→大菁休閒農場→住宿

【路線4】

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→芳裕農場／金明昌休閒農場→翠谷橋壺穴→瑪西焦炭窯→瑪西坑溪櫻花步道→富民親水公園→住宿

【路線5】

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→七堵咖哩麵／七堵家傳營養三明治→泰安瀑布→姜子寮山步道→住宿

觀銷處表示，這五條遊程都別具特色，路線1主要由基隆最經典的幾處景點串接而成，推薦給喜歡拍照打卡以及購物的民眾；路線2主推經典在地特色美食及小百岳之一的紅淡山，天氣晴朗時山頂更可遠眺台北101；路線3至路線5則是主推親近大自然的賞花輕旅行，路線不僅充滿古蹟以及大自然的鬼斧神工，更有適合親子DIY的休閒農場。

連假期間在地業者也推出2月至3月期間入住特定房型、依房價人數加贈潮境智能海洋館 i OCEAN門票。潮境智能海洋館運用得天獨厚的資源融入山海，結合全新展示科技，打造潮境海灣5G沉浸式體驗，非常適合熱愛科技感的民眾前來體驗；此外，位於暖東峽谷中的輕奢露營－拉波波村，周邊溪流環繞，生態豐富多變，園區內設有餐飲及輕奢露營服務，有興趣的民眾歡迎線上預約享受暖東峽谷及東勢溪之美。另外，更多的旅遊住宿資訊都在「基隆旅遊網」，民眾可上網查詢。