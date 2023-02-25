據美國之音報導，美國貿易代表辦公室美東時間周五（2月24日）發佈了向美國國會提交的《2022年中國履行世貿組織承諾情況的報告》（2022 Report to Congress on China’s WTO Compliance），詳細列舉了拜登政府對中國履行加入世界貿易組織承諾的評估。美國貿易代表戴琪在貿易代表辦公室發佈的新聞稿中說，「在加入世界貿易組織20多年後，中國仍然採用國家主導的經濟和貿易方式，這與世貿組織所有成員國認可的開放、市場化原則背道而馳。」

戴琪說，「中國的做法使其成為一個局外人，並繼續對美國和世界各地的工人和企業造成嚴重傷害。這份報告詳細闡述了中國非市場政策和做法的規模，並提醒國際貿易體系必須繼續合作，捍衛我們的共同利益，免受這些有害行為的損害，」

這份新聞稿說，在過去兩年中，拜登政府推行了一項多方面的戰略，考慮到美中貿易關係的當前現實，以及中國現在和未來對美國和其他貿易夥伴構成的諸多挑戰。在拜登總統的領導下，美國對當今和未來的產業進行了投資，包括通過《兩黨基礎設施法》、《降低通貨膨脹法》和《晶片與科學法》。美國尋求在適當情況下與中國直接接觸。與此同時，拜登總統繼續建立盟友和合作夥伴聯盟，以解決中國及其非市場經濟政策和做法帶來的獨特問題。

根據《2000年美中關係法》和《美國法典》的要求，美國貿易代表每年要向美國國會報告中華人民共和國履行與加入世界貿易組織有關的承諾的情況，包括對美國作出的多邊承諾和任何雙邊承諾。《2022年中國履行世貿組織承諾情況的報告》是美國貿易代表辦公室向國會提交的第21份報告。