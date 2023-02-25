1名22歲的謝姓女子，因求職時不慎而涉一起詐欺案件，日前外出時因安全帽沒戴好遭警方攔查，一查發現她前一天才剛遭通緝，她驚呆大喊：「我不知道阿！」，警訊後將她解送歸案。

新興分局五福二路派出所巡邏警於23日於轄內巡邏時，在新興區新田路與仁愛二街口發現一名22歲的謝姓女騎士安全帽帽帶未扣，因此上前攔查，沒想到一查，卻意外發現該名謝姓女子竟是橋頭地檢所發佈詐欺通緝犯，但她卻大喊：「我不知道阿！」

經了解，謝女先前求職時誤把證件繳出，予詐騙集團申請門號，而涉詐欺案件，後續因工作緣故搬離戶籍地而未收到司法通知被橋頭地檢署通緝在案，不料因外出理髮時因未戴好安全帽遭到警方查獲，員警將其帶返所進一步查詢發現，謝女是於前一天被通緝，也讓謝女大喊倒楣，竟被通緝一日就遭逮捕，警訊後將她解送歸案。

警方提醒，求職時切勿隨意提供自身證件或存摺，以免遭有心人士利用而成為詐欺幫助犯，持續積極打擊詐欺犯罪，會落實查訪日租套房、商辦大樓、空屋等處所，如有發現不法集團將會積極掃除。