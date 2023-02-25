228連假，不少民眾規畫開車出遊，上路前都有加油的需求。不過加油方式若不對，恐吸入有害物質。台北市環保局於2020至2022年針對轄內73處加油站加強油氣回收設備稽查管制，共執行82站次氣漏測試檢測，合格率100％；5036槍次油氣回收檢測，平均合格率都達97％，高於全國平均合格率93.8％，每年可減少揮發性有機物（VOCs）排放約48公噸，而環保局也公告加嚴油氣回收合格率，由70％提升至80％。

環保局指出，加油槍跳停後，若再繼續強迫加油，會增加油氣逸散；加完油立即抽油槍，也會因油管內尚有殘油未流入油箱，會比停3秒再抽槍增加約26倍的油氣排放，因此，養成上述加油好習慣，健康、省錢又環保。

環保局指出，一般民眾在加油時常聞到的「油氣味」，是因汽油中含有VOCs，其中包含苯、甲苯、二甲苯等有害物質，不僅影響人體健康，VOCs也會與大氣中氮氧化物產生光化學反應，形成臭氧污染，目前臭氧已成為台灣地區空氣品質不良的主要污染物之一。

為有效改善加油站油氣逸散污染，台北市公告加嚴油氣回收合格率，由70％提升至80％；同時，導入稽查與定檢管理機制，經環保局稽查檢測合格率低於80％之加油站，其定期檢測頻率需由每半年1次加嚴至每季1次，以督促加油站業者落實油氣回收設備維護及自主管理。

另為有效掌握全市加油站油氣回收管理情形，環保局也建置加油站油氣回收定檢網路申報系統，透過E化，提供加油站業者線上申報加油槍氣油比定檢日期及結果等功能。另也提醒市民加油時養成「加油跳停就好，停3秒再抽油槍」的好習慣，降低加油時吸入有害物質的風險。