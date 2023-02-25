彭志宇接下《TVBS國際＋》 專題主持人要角，帶給觀眾更全面多元的國際新聞內容。（TVBS提供）

前氣象主播彭志宇於2021年赴英國進修1年後重新回歸，他這次搖身一變不播報氣象，而接下TVBS國際新聞《TVBS國際＋》新聞專題主持人。彭志宇坦言主持人工作，面臨的挑戰與以前做新聞相似，但也完全不同。他更提到未來有機會希望能將攝影棚拉到戶外，擔任外景主持人，嘗試不同的新聞形式。

在英國學習期間，彭志宇遇上了英國女王逝世，他觀察到英國媒體報導這則新聞的態度令他出乎意料：「新聞媒體在處理名人過世議題時，雖然都會比較嚴謹，但也許是因為英國女王地位崇高，這次英國媒體在報導新聞時，整體呈現的基調非常莊重、嚴肅，帶給我的感受更是前所未有。」

他也分享了這段期間遇到許多罷工事件，與以前擔任交通線記者採訪罷工時的想法差異：「以前跑交通線時，遇上罷工事件，雖然報導抱著客觀的態度，但依舊是旁觀者；實際遇到學校、地鐵罷工，自己也變成群眾的一部分時，就算沒有參與罷其中，你突然可以理解到這群人的需求與心情。」

說到那段罷工期間，彭志宇表示除了當時在大雨中要走非常遠的路，走到大的地鐵站又要跟一大群人擠在一起等車。好不容易走到學校上課，下課後又要重新同樣的過程，他坦言雖然過程狼狽，但也是難得的體驗。

英國唸書，圓了彭志宇長久以來的夢想，同時也是從事新聞工作以來相對放鬆的時光：「在新聞工作10年也蠻久了，這段時間每天相對固定的工作節奏，學習曲線也相對變得緩慢；能夠有機會暫時放下工作，重新學習是一件非常開心的事。」

他也在進修期間攻讀數位及媒體管理領域，觀察到這10年前後回到學校學習的內容，有著非常大的不同，尤其是媒體管道這一環：「我依舊覺得『內容為王』，內容是最吸引人的關鍵，但在這個分眾化時代，如何將內容傳遞到對的群眾，因此『管道』也是非常重要的一環。」

以前一直從事內容製作的他，從來沒有想過製播到觀眾中間如何連結，但現在媒體不只有電視、報紙，如何讓內容傳遞到正確的群眾、發揮最大的價值，他認為是一個很有趣的課題。