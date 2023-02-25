憲兵訓練中心昨（24）日舉辦「慶祝87週年校慶活動」，現場除安排各項精采表演活動及戰技操演外，有人間凶器之稱的憲兵特勤隊也在活動中展示戰技操演，罕見的是，陳展裝備中，首度出現新購入的美製XIPHOS衝鋒槍，同時也首度公開諸元性能，成為未來反恐及近戰利器。

國軍特種部隊向來以訓練嚴苛，紀律嚴明著稱，有著「人間凶器」之稱的憲兵特勤隊，因成員身著黑衣，外界稱夜鷹部隊，向來是國戰力最強單位。

美製的XIPHOS 9公厘衝鋒槍罕見亮相。(青年日報提供)

近年來特勤隊陸續汰除老舊裝備，昨（24）日在校慶活動中也陳展各式武器裝備，其中新裝美製的XIPHOS 9公厘衝鋒槍也罕見亮相。

據《青年日報》報導，美國製XIPHOS 9公厘衝鋒槍，重量2.34公斤，彈匣容量33發，有效射程達100公尺，可半自動及全自動射擊，適用於近戰攻堅突擊，是職司反劫持、反破壞、反突擊及反劫機等任務的憲兵特勤隊，未來作戰型態需求的堅實利器。