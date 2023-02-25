台南市政府推動志願服務積極招募志工，希望打造成為溫暖有愛的城市。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府推動志願服務積極招募志工，希望打造成為溫暖有愛的城市。近2年全市的志工人數大幅成長，從2021年的6萬4092人，至今已成長為9萬6202人，成長幅度高達50％。市府社會局預估，今年全市的志工人數將可突破10萬人。

社會局長盧禹璁指出，截至目前為止，台南市的志工團隊已增加到1611隊，志工總人數已達9萬6202人。其中，65歲以上的高齡志工，更有2萬4458人，比率約占25％。

盧禹璁表示，社會局透過每年的志工表揚活動、志願服務網站的建置、發送懶人包、電子報、設攤宣導等方式，提供志願服務的相關資訊，方便市民取得，並倡導志願服務的理念，鼓勵更多市民加入志願服務的行列，積極招募志工。

同時，市府社會局也強化「台南市志願服務推廣中心」的服務量能及專業性，並將該中心打造成為志願服務「諮詢、推廣、整合與交流」的平台，提供民眾多元參與服務的管道。

社會局說，志願服務推廣中心具有提供訊息的平台功能，不僅可以協助所有志工小隊建置E化數據，每年還審核製發榮譽卡將近4500張、核發紀錄冊、編撰年刊等，讓民眾了解台南市推動志願服務工作的現況及成果。

社會局認為，去年該中心共開辦12場次的志工相關教育訓練課程，參與志工737人次，還提供2848位民眾志願服務相關諮詢服務。未來該局除將持續強化原有的功能外，今年更預計開辦20場次的實體教育訓練課程，並協助榮譽卡線上申請與推廣線上課程，讓台南市在推展志願服務的同時也能兼顧環保。

市長黃偉哲感謝協助推展志願服務工作的相關人員，並期許各局處今年在志願服務推廣上，應以齊心打造10萬志工大軍為首要目標，讓台南成為一個名副其實的志工城市，也邀請所有市民朋友一同加入志願服務的大家庭，為社會大眾出一份心力，體現「施比受更有福」的人生真諦。