屏東縣中小聯運羽球賽，一連三天在屏東市鶴聲國中舉辦，首日團體賽程，選手從24日上午9時開打，一路打到25日凌晨1時許才結束，恐創下縣內打最久紀錄，家長批評，賽事規畫不周，加上裁判臨場應變不及，若意外造成傷害，誰該負責？

有球隊教練透露，中小聯運原訂17至19日進行，無奈與全國青少年排名賽暨國手選拔賽撞期，屏東縣政府體發中心一紙公文，就突然改期，由於適逢二二八連假，裁判多數早已排定行程，只能臨時找人協助，加上賽程編排緊湊，也讓賽場亂象層出不窮。

原訂晚間7點開打的男女團冠軍賽，一直到深夜才開打，一路打到隔天凌晨1點才分出勝負，一早8點又是單打個人賽，甚至有球隊乾脆放棄爭冠機會，早點讓選手回家休息。

家長痛批，這種從白天打到深夜的賽事真沒遇過，恐怕已經破紀錄，主辦單位一點應變能力都沒有，且如此高強度的比賽，若因選手休息時間太短，肌力來不及修復，將會提高受傷機率，加上三月一日接續就是全中運，整個調整節奏完全被打亂。

屏東縣議員李世斌說，不少來自外鄉鎮選手，回到家已經3點，8點又要比賽，等於6點就要起床搭車，「真的有夠血汗」；他深入探究發現，因團體賽所需時程較長，一場約100分鐘，卻主辦單位只安排一小時，造成每場比賽都打不完，而去年就已打到半夜12點，今年仍未做出調整。

他認為，教育處及體發中心都該深刻檢討，或許將比賽延長至4天，或使用場地較多的場館，別讓屏東羽球選手變成「血汗選手」。