林明溱在立委江啟臣、南投縣議員游後等人陪同下，到寺廟參香祈福。（楊靜茹攝）

江啟臣認為林明溱若當選立委，能馬上上手，讓南投的建設無縫接軌。（楊靜茹攝）

南投縣立委補選投開票前的228黃金連假，國民黨立委江啟臣特地到南投縣為立委補選候選人林明溱輔選，他們徒步經竹山菜市場拜票時，不少支持者要求合影。江啟臣強調，林明溱最認真、最勤快、最在地、最有經驗，當選立委馬上上手，讓南投的建設無縫接軌。

江啟臣在228連假首日到南投縣為林明溱輔選，他們先到正覺寺參拜，接著從正覺寺徒步經竹山菜市場拜票，最後到三元宮參香祈福。林明溱昨天才在朱立倫陪同下到菜市場拜票，今天換江啟臣接力輔選，南投縣議員游顥的團隊也用行動力挺，展現藍營團結氣勢。

江啓臣表示，政黨政治原本就有競爭，大家公平競爭，讓南投鄉親做選擇，距離3月4日投開票剩下最後幾天，又是選前的黃金連假，所以全黨上下一起為林明溱加油打氣。

江啟臣說，林明溱是他過去在立法院的好同事，中彰投是共同生活圈，南投的事，就是台中的事，林明溱投入立委補選，他是最認真、最勤快、最在地、最有經驗，相信他當選立委馬上上手，讓南投的建設一定能無縫接軌，他幫忙輔選，就是為了中彰投、中部地區的發展，大家一起為鄉親服務。