高雄市鼓山分局靠近高雄的柴山與壽山，2021年1月26員警上山視察工程時，發現有一隻黑色幼犬從山上摔落而下，令員警不知所措，但小黑狗的萌樣又讓員警捨不得丟下牠「一狗」不管，只好收編回局裡，成為鼓山分局所有員警的萌寵，並命名為小白。小白身為鼓山分局的一員平常也得負責勤務工作，就是看管停車場秩序，員警們也對牠細心照料，輪流排班照顧小白。

高雄市鼓山分局靠近高雄的柴山與壽山，2021年1月26員警上山視察工程時，發現有一隻黑色幼犬從山上摔落而下

2021年1月26日員警上山視察工程時，工程人員著急的向員警表示，有一隻黑色幼犬從山上摔下來，當時牠還是一手能夠掌握的大小，讓大家都捨不得放牠一狗獨留山上，在理智線與感情面掙扎過後，員警郭彥麟決定將幼犬帶回分局。

當時小白就醫時，獸醫發現小白尚未足月，回推的話應該是幸運的元旦狗寶寶。（鼓山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

當時新分局尚在改建中，因此先將幼犬安置在當時的臨時分局內，沒想到幼犬一到分局後，大家為之瘋狂，並將黑色的幼犬命名為「小白」，員警也擔心小白從山上摔下來造成受傷，趕緊帶去給獸醫看，沒想到獸醫判斷當時的小白還未足月，應該是「元旦寶寶」。

小白進入鼓山分局後成為警察同仁的超萌寵物，也讓員警們為了照顧牠排班。（鼓山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

小白的來臨也為鼓山分局帶來一陣熱鬧，當時分局內的員警還親手為小白搭建紙房屋，讓牠遮風避雨；2022年10月隨著鼓山新分局的落成，小白也跟著搬到新分局，員警們也為牠買了真正的狗屋，讓小白跟著「歡喜搬新厝」。

但小白可不只是鼓山分局內的萌寵而已，牠也得執行分局勤務，員警笑說「我們沒讓牠成為警犬，但善用他的天賦，所以派了停車場管理員的勤務給牠」，小白平常就得負責看守鼓山分局的停車場，守護員警停車場的治安。

鼓山分局的員警都將小白視為自己養的狗，不只飼料錢大家合力出錢購買，還為小白排班，輪流照顧和餵食；若是遇到大家特別忙碌的時候，也會有休假的員警專程回來分局照顧小白，讓小白成為鼓山分局裡最幸福的一份子。