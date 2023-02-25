有「名媛鼻祖」之稱的芭黎絲希爾頓（Paris Hilton），是知名酒店集團「希爾頓全球」的繼承人之一，她在1月時透過代理孕母迎來第一個小孩菲尼克斯（Phoenix），近日上節目受訪時，竟自爆在20歲就懷孕過，同時坦露首次性經驗竟是被人下藥性侵。

42歲的希爾頓擔任《Glamour》雜誌2月的封面明星，接受採訪時分享許多不為人知的故事，更揭露深藏在心中20多年的秘密，她表示15歲時常與朋友到洛杉磯逛街，總有一群年長男子會和她們聊天，雙方也會交換電話號碼，她回憶「有次受邀到對方家作客，當時的她還不太會喝酒，其中一名男子就拿下藥後的酒，讓她強飲下肚」，對方則她昏倒意識不清時硬上，雖然過程中隱約醒來，但對方只是在耳邊說：「妳在作夢。」這段痛苦經歷也成為她不願回憶起的往事之一。

芭黎絲希爾頓與卡特瑞恩於2021年結婚，時常一同出席公開活動。（圖/達志影像）

此外，她透露在20歲曾墮過胎，礙於過去墮胎牽涉太多法律、政治層面的問題，如今才有機會說出來，談到生小孩的事實，她坦言曾在青少年治療中心度過童年，由於身心飽受虐待，讓她內心蒙上一層陰影，加上自己害怕分娩過程，才與丈夫卡特瑞恩（Carter Reum）決定找人代孕，順利迎來第一胎。

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