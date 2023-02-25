綜合法新與路透社報導，世界衛生組織（WHO）全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）今天在線上簡報中告訴記者，近來禽鳥類與哺乳類動物病例數增加，禽流感疫情情況「令人擔憂」，並表示世衛正在根據最新事態發展，評估全球疫情風險。

世衛2月初公布的最新評估中，將人類感染禽流感的風險列為低度風險。

柬埔寨當局23日通報11歲女童死於H5N1禽流感病毒，並採檢她的12名接觸者。女童父親已出現疑似症狀，經檢驗結果也是陽性。

布里安說：「鑑於這隻病毒在全世界禽鳥類中廣泛傳播，以及人類等哺乳類動物通報病例數增加，全球H5N1疫情令人擔憂…世衛嚴肅看待該病毒可能帶來的風險，並敦促所有國家提高警惕。」

布里安指出，目前還不清楚H5N1禽流感是否已出現人傳人情形，這也是他們關注柬埔寨病例的關鍵原因之一，也或許這2例確診病例是因「同樣的環境情形」而染疫，像是近距離接觸已感染的禽鳥類或其他動物。

2020年出現的新型H5N1病毒株2.3.4.4b分支，近幾個月來在野鳥及家禽中造成死亡數創新高，還造成哺乳類動物感染，引發全球關注。