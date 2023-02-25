Elias Díaz letting it rip🔥pic.twitter.com/sakCSCTsvP — MLB Caught Stealing (@MLB_CS) February 2, 2023

大聯盟本季多項新規則上路，投手在每一球之間只能牽制跑者兩次，第3次牽制若沒抓到人，就會被判投手犯規，讓跑者自動推進一個壘包。小聯盟去年試行這項規則，導致跑者盜壘機率飆升26%，然而大聯盟並未規定捕手的牽制次數，因此防範盜壘的重責大任只剩下捕手獨自承擔了。

紅雀捕手康崔拉斯（Willson Contreras）說：「大家將會善用新規則來嘗試盜壘，我們必須在牽制方面做得更聰明，以及捕手的back-pick。就算沒當場抓到跑者，也能夠讓他乖一點，而且沒有次數限制。」

Pitchout指的是投手故意將球投到捕手外側和高處，利於捕手接球後直傳二壘來抓盜壘。back-pick（背後牽制）則是一種類似的方式，投手把球投到適當的位置，以利於捕手直傳一壘或三壘來牽制跑者。

康崔拉斯是個大行家，現役捕手之中，他以生涯25次牽制成功遙遙領先第2名的13次。康崔拉斯過去7年效力芝加哥小熊，他是2016年世界大賽冠軍成員，季外以5年8750萬美元加盟聖路易紅雀，以填補退役的鐵捕莫里納（Yadier Molina）。

大聯盟官網分析，新規則在投手犯規的尺度趨嚴，十分有利於跑者，捕手的重要性因此更加上升。康崔拉斯說：「牽制跑者出局可以讓我充滿能量，近年我的數字下降了，因為跑者都知道我會在他們身後傳球。」