44歲新加坡天后孫燕姿和老公納迪姆結婚12年，育有1子1女，先前出道20年她本計畫舉行巡迴演唱會，無奈因疫情影響只好喊停，如今疫情趨緩，許多粉絲相當關心演唱會是否有望重啟。今(25日)傳出孫燕姿疑似懷了第3胎，上小腹微凸孕味濃的照片被瘋傳，對此，媒體求證孫燕姿經紀人，她澄清孫燕姿沒懷孕，笑說：「請原諒邁入中年的女藝人」，會努力督促她維持健康身材。

孫燕姿2017年推出專輯，不久傳出她懷孕，第一時間孫燕姿否認，後來才坦言是未滿3個月習俗所以不公開，更自嘲：「是的，我已胖若兩人」，隔年她生下女兒，集滿「好」字。近年因為新冠肺炎疫情，孫燕姿原定的巡迴計畫無法實現，但她仍常開線上演唱會跟歌迷互動，她受訪時坦言因為疫情人生充滿更多挑戰，工作人員沒工作、訂好的場地要取消、還有歌迷們的失望，她和團隊都必須一一面對善後。

孫燕姿過去曬出一家四口照片。（圖／翻攝自孫燕姿微博）

2021年網上瘋傳一張論壇截圖以「推薦一個冷門的新加坡華語女歌手——孫燕姿」為題，稱呼孫燕姿是冷門歌手，發文者稱無意間聽到孫燕姿的歌，覺得很棒，但似乎沒有什麼人聽過她的歌，推薦她的作品給其他網友，引來網友笑說：「我人傻了？」、「離譜」，孫燕姿之後也大方自嘲回應：「冷門歌手感謝大家的關注。很快要有新歌。」笑翻眾人。

孫燕姿先前受訪透露，近年花更多時間陪小孩，享受當媽媽的樂趣，被問會不會拚第3胎？她先是說：「我今年都幾歲了？」沒計劃但不排斥。今據《聯合新聞網》報導，孫燕姿疑似有了第3胎，經紀人發誓孫燕姿真的沒懷孕，應該只是因為年紀大了，而她對自己的身材也很坦然，又問今年是否有出新專輯或演唱會計畫？經紀人表示，據他所知，孫燕姿仍在享受家庭時光，但不否認有邀約上門，若有合適的工作會列入討論。