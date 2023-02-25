據香港《星島日報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰事爆發一周年舉行記者會，指他目前最重要工作是確保國際團結以及烏克蘭得到更多支持，如果盟友信守承諾，勝利將會在所難免。而在北京提出解決與俄羅斯衝突的12點立場方案後，他希望與中國國家主席習近平會面，認為這對於全球安全非常重要。

對於中國發布〈政治解決烏克蘭危機立場〉文件，澤倫斯基說，希望中國、印度、非洲及拉丁美洲等成為和平進程的一部分，他的任務是團結所有人去孤立某些人，如果中國表現出尊重國際法及領土完整，烏克蘭將與中國合作。

澤倫斯基也表示，他正盡最大努力阻止中國向俄羅斯供應武器，以避免「第三次世界大戰」的任何風險。他說：「我計畫與習近平會面，這對世界和平非常重要。」

澤倫斯基並沒有說明將在何時、何地與習近平會面，但表示希望中國支持「公正的和平」和烏克蘭。他說：「我真的想相信，中國不會向俄羅斯提供武器。這對我來說非常重要」。

中國在公布結束烏克蘭戰爭的計畫時，呼籲進行緊急和平談判。但一些西方大國拒絕這些提議，並警告北京與莫斯科關係密切。中方的12點和平計畫被指沒有明確要求俄軍撤出烏克蘭。

澤倫斯基也表示，他確信只有領土受到攻擊的國家才能發起「任何和平倡議」。

他指中國已經表明自己的想法，認為中國開始談論烏克蘭並非壞事，但問題是跟著有什麼行動。他同意中國立場文件的部份內容，但不同意部份觀點。

澤倫斯基說，「中國開始談論烏克蘭，這樣不錯」，但問題是接下來會說什麼，步驟是什麼，以及將引導至什麼方向。

烏克蘭智庫彭塔中心(Penta Center)政治分析家費先科(Volodymyr Fesenko)認為，澤倫斯基將「嘗試與中國接觸，為的是不讓中國和俄羅斯走得更近」。

費先科指出，只要中國提出和平倡議，將被迫保持中立，不會向俄羅斯提供武器和直接軍事援助。烏克蘭也可能看到「中國至少會向俄羅斯施壓，要求其遏制使用核武器，並建立控制烏克蘭核電廠的機制」。

烏克蘭總統顧問波多利亞克在推特發文稱，任何和平方案都須包括俄羅斯將其軍隊撤回至1991年的邊界。任何只有停火的「和平計畫」，以及因此而出現的新分界線和對烏克蘭領土的持續佔領，都不是和平，而是「凍結戰爭」，是烏克蘭的挫敗，他並認為這會是「俄羅斯種族滅絕的下一階段」。