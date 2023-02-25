台北市長蔣萬安25日上午赴台北市立動物園，化身動保員照顧紅毛猩猩寶寶「秀彩」，受訪時被問及有沒有覺得「秀彩」像議員王世堅？因為市議員黃瀞瑩曾說王世堅像紅毛猩猩？蔣萬安驚訝說，沒有特別留意，不過因為「秀彩」是女生，不太一樣，比較秀氣，王世堅議員非常陽剛。

蔣萬安聽到問題笑著表示，這個（紅毛猩猩跟王世堅）沒辦法相比，但他覺得無論如何，都很開心「秀彩」的誕生，也希望可以健康平安快樂的長大。媒體也問蔣萬安，今天來當「秀彩」的奶爸，「秀彩」是女生，有沒有積極想當這四寶爸，再拚一個女兒？

蔣萬安表示，其實今天真的也算是滿足了，可以抱抱小女生這樣的心願，覺得「秀彩」真的很可愛，大家可以看到，其實不管是在餵奶或換尿布的時候，都是緊抓著他身體。

蔣萬安也說，秀彩是剛出生現在大概八個月左右的紅毛猩猩，她的媽媽「可秀」因為過去是由動物園保育員撫養長大，所以一開始在協助配對的時候遇到一些困難，很謝謝北市動物園園方專業的保育員，還有台大醫院專業的獸醫生齊心協助之下，終於讓她跟阿勇配對成功，並生下了可愛的秀彩。

蔣萬安指出，紅毛猩猩跟人類非常接近，他查了一下，牠們的基因相似度跟人類的基因相似度高達96％，而且非常聰明，他看到很多網路上的資料，其實牠們也有學習的能力，他覺得能夠看到「秀彩」，能夠抱到女生的小baby，他很開心。

台北市立動物園肩負著保育生物多樣性的使命，並長期積極參與國際瀕危物種保育計畫，蔣萬安感謝台北市動物園一直以來對於動物保育方面的付出，在保育生態多樣性方面得到很高的成果，並屢屢獲得國際間的肯定，他表示，未來在動物保育部分，北市府也都會持續協助園方一起努力。

另外昨天議員楊植斗揭露動物園商店二房東欠款千萬，下游攤商揭遭殃且還面臨解約危機，對此蔣萬安表示，教育局昨天也即刻跟當事人來協調溝通，那目前初步取得共識第一個就是確保228連假，攤商能夠在園區擺攤，另持續溝通朝向相關合約可以延長到明年的228之後，這個部分都會持續來努力。