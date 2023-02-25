112學年度大學學測已公布成績，學子紛紛開始展開落點分析，選填最合適的大學校系志願。「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」今(25)日起連續兩天舉行，今年共有63所大專校院與升學相關單位參展，並且開放線上同步展出，讓考生與家長能以最便捷的方式掌握各校特色與就學管道。

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」在台北、台中與高雄3地同步舉行，為了讓學生與家長能以最經濟、方便的管道，認識各校特色與就學管道，今年除了進行實體展覽，也同步開放互動式線上展覽（展期自2月24日起至6月30日止)，可透過大學博覽會官網、臉書首頁QRCODE或《中時新聞網》CAMPUS大學博覽欄目進入。

即便疫情趨緩，公共場所在防疫控管上也逐漸放寬，但為確保參展民眾的健康，到場參觀「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」者，進場還是必須全程配戴口罩，且全面禁止飲食。

至於今年參與實體展覽的學校方面，共有63所大專校院與升學單位，其中包含：馬偕醫學院、東吳大學、台北醫學大學、實踐大學、暨南國際大學、台北教育大學、南華大學、元培醫事科技大學、中山醫學大學、文化大學、中信金融管理學院、靜宜大學、真理大學、大同大學、玄奘大學、世新大學、中國醫藥大學、亞洲大學、淡江大學、東海大學、銘傳大學、中興大學、陽明交通大學、義守大學等。

海外參展學校則有：香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港理工大學、澳門大學、澳門科技大學、德國FHM密特丹科技大學、昆士蘭大學、昆士蘭科技大學、格里菲斯大學、諾丁漢大學、杜倫大學、倫敦大學、皇家哈洛威學院、倫敦大學學院、肯恩大學等。

終身學習機構則囊括：巨匠電腦、oh! Study留遊學教育中心、愛普倈顧問股份有限公司、富蘭克林國際教育機構、得勝者文教、新蔓ESG等63所學校與企業。