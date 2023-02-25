新北市長侯友宜欣賞設計師的花車作品。（呂健豪攝）

結合萬金地名打造的「湧萬金」噴泉。（呂健豪攝）

新北市農業局舉辦「2023萬金杜鵑移動花聚落」於今（25）日開展，破天荒邀請知名花藝師、CNFlower創辦人凌宗湧擔任策展總顧問，運用在地農用車、漁用船，透過設計師的創造力，與在地花農一同打造別具特色的杜鵑花車及花船，新北市長侯友宜更期許，萬金杜鵑花未來要與萬里蟹、金山蕃薯、野柳女王頭齊名。

新北市萬里、金山盛產杜鵑花，產量佔全台8成，共有超過300多個品種，每年可產出約6百萬株杜鵑花，為了打造萬金杜鵑花的品牌，新北市農業局特別舉辦「2023萬金杜鵑移動花聚落」，除了在228連假開展外，未來還會與台北杜鵑季結合，將萬金杜鵑花車及花船移到北市大安森林公園展出，讓民眾看健不一樣的藝術品。

新北市長侯友宜表示，在萬金地區這麼大的杜鵑花聚落，特別營造萬金杜鵑移動花聚落，以策展方式來展現杜鵑之美，更配合當地農用車、漁用船作為設計平台，讓設計師與花農一同打造極具特色的藝術品，帶動花農第二代回到自己的故鄉，營造產業經濟，也期許萬金杜鵑除了能與萬里蟹、金山番薯、野柳女王頭齊名外，更要在全台灣、全世界揚名立萬。

今年農業局特別邀請國內知名花藝師，同時也是著名花藝品牌「CNFlower」創辦人凌宗湧擔任策展總顧問，由他帶領23位設計師，打造這次的展出，讓全台灣甚至全世界都能看見萬金杜鵑之美。