蛋荒未解，現在連國產雞肉也拉警報！農委會官員表示，受到禽流感疫情影響，雛雞數量變少，每周約有30萬隻缺口，台北市長蔣萬安今表示，不管是缺蛋或是缺雞肉問題，都希望中央政府能夠來面對，即刻的解決。
蔣萬安今上午前往台北市立動物園擔任一日保育員，並親手幫紅毛猩猩寶寶「秀彩」換尿布、餵奶，而會前受訪被問及近期缺蛋缺雞肉風波，蔣萬安表示，希望中央政府能夠面對並即刻解決，不過講也替農委會緩頰，表示農委會好像已經提出方案，會跟國外進口蛋，但他更希望能夠有長遠的規畫，穩定物價才是民眾的期待。
蛋荒未解，現在連國產雞肉也拉警報！農委會官員表示，受到禽流感疫情影響，雛雞數量變少，每周約有30萬隻缺口，台北市長蔣萬安今表示，不管是缺蛋或是缺雞肉問題，都希望中央政府能夠來面對，即刻的解決。
蔣萬安今上午前往台北市立動物園擔任一日保育員，並親手幫紅毛猩猩寶寶「秀彩」換尿布、餵奶，而會前受訪被問及近期缺蛋缺雞肉風波，蔣萬安表示，希望中央政府能夠面對並即刻解決，不過講也替農委會緩頰，表示農委會好像已經提出方案，會跟國外進口蛋，但他更希望能夠有長遠的規畫，穩定物價才是民眾的期待。
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