黃昏時的西方天空，抬頭可看見兩顆特別明亮的星星，它們正是金星和木星，台北天文館表示，十年來最精采的「金星合木星」現象，將於3月2日登場，在有光害處也輕易可見，當晚17時30分也會透過YouTube頻道直播。此外，台北天文館在228連假也推出「壯遊太陽系」實境遊覽，邀小朋友輕鬆學天文。

天文館表示，3月2日當晚的「金星合木星」現象，金星亮度達-3.9等，木星也有-2.1等，都比最亮的星星還亮，在有光害處也輕易可見，雖然金星比木星亮約5倍，但在望遠鏡中木星視直徑有34角秒，比金星的12角秒還要大上近3倍，而且木星有斑斕條紋和衛星環繞，與凸月狀的金星截然不同。

天文館也說，雖然能用肉眼看見，但若以我們平日頭抬頭可見的月亮為例，月亮視直徑為1800角秒，視直徑為34角秒的木星，以及視直徑為12角秒的金星，相比下仍是比較小顆的，用望遠鏡觀察能看得更清楚。

天文館說明，由於兩者軌道分別位在地球內外兩側，只有當兩顆行星運行到特定相對位置時才能在視線上如此接近，每10或14個月才會發生一次，但也常因接近太陽而不適合觀賞，若錯過這次，下此兩星要如此接近且適合觀賞，得等到2032年2月7日清晨。

此外，迎接228連假，台北天文館2月25日至28日連四天開館，並推出「壯遊太陽系」實境遊覽，還有宇宙劇場連假將上映「倉鼠的宇宙冒險」動畫影片，周六晚間則有免費的全天域星象節目，揪大小朋友輕鬆學天文。

天文館也說，「壯遊太陽系」實境體驗遊覽，讓參加者在展示場內先透過導覽瞭解太陽系相關知識，再打開手機的宇宙壯遊地圖，跟著衛星導引，從代表地球家園的天文館出發、穿越各個行星地標，包含美崙公園、科教館和兒童新樂園，抵達代表海王星的雙溪濕地公園，用腳步體驗太陽系。