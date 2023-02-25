▲許睿慈本身為營養師，先前選舉還出了寫真集爆紅，並順利當選，致力於宣導健康與營養議題。（摘自許睿慈臉書／徐佑昇基隆傳真）

身兼營養師的高顏值基隆市議員許睿慈於25日出席「基隆市189血友病居家長照協會」理監事會議，關注血友病患者長照權益。會後許睿慈呼籲，有長期照顧的需求者不單單是老化需要生活協助的長者，也包含因遺傳性疾病或特殊疾病導致的長者，這些都是在照護體系上容易被忽視的群體，希望基隆市政府可以給予這些長輩更多的關懷與協助，讓「有愛城市」能有更具體的表現。

許睿慈說明，「基隆市189血友病居家長照協會」，起源於全台各地的血友病患，由於早期缺乏診斷治療，導至多數病友關節病變嚴重，後有全台各大醫院成立專責醫療中心及成立病友協會，才能讓所有病患得到正確的診治醫療，現今血友病病友都能正常生活。

然而，近年來政府大力推行長照2.0計畫，病友們也開始注意到血友病患的老年照護問題，因為病友早期沒有健保的醫療，導致老年後的經濟能力不足、家庭相處問題，婚姻交友障礙等等，與一般家庭的老年人，均有程度上的差異，所以在老年長照的問題，也會面臨推動的困難。因此，身為中華民國血友病協會前理事長的黃朝旭，在其卸任後，便回到基隆成立「基隆市189血友病居家長照協會」，致力於血友病病患的生活關懷，也希望各界多多支持。

許睿慈強調，血友病患者因不易凝血，容易造成關節積血、甚至是腦出血的風險，造成行動不便與永久性的損傷，以致就醫看診、日常生活都需要協助，呼籲基隆市政府能夠給予血友病病友以及其他遺傳性或罕病病友的長輩們更多的關懷與協助，讓最有愛的城市，能有「更有愛」。