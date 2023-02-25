國內近期爆發缺藥潮，又面臨健保署例行調整藥價時機，醫院代表昨向健保署反映，有58項藥品短缺，令健保署暫緩公布藥價調整方案。經健保署比對缺藥品項，發現醫界反映的缺貨藥品中，多數都不在調整名單內，其餘則與機器故障、船運問題有關，或已收載超過15年，有許多替代藥。因此健保署將維持原規劃，調整6009項藥品價格，砍價81.8億，預計3月1日公告。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，台灣社區醫院協會協會提供健保署71項採購困難的藥品清單，經過健保署比對，扣除重複藥品，計有58個品項。健保署為慎重起見，才未在昨日公告。

經進一步了解，醫院協會提供的品項多數都已在此次不調整價格的清單中，其餘少數還是會調到，多屬健保收載超過15年的三同品項（同成分、劑型、含量）、同適應症已有其他替代品項，或其缺藥原因為短期生產供應問題（如：藥品包裝機器故障、船運問題等），已陸續恢復供應。

有鑑於此，健保署將維持原訂方案，調整6009個品項的藥價，預計砍價的金額為81.8億元，預計在3月1日公告，最後確認名單會在3月中出爐，並在4月1日生效。

健保署說明，考量疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，今年適度調降藥價調整額度，以減緩藥價調整對藥界的衝擊。對於健保支付價已達基本價或調整後低於基本價，今年不予調整。藥價調整後如有不敷成本，廠商可於公告後2周內檢具成本資料，向健保署反映，在未完成重新核定前，暫不調價。

考量指示藥品的必要性、可替代性及價格合理性，健保署已給予必要的指示藥品基本價保護，必要時朝向修法務實解決。另外，健保署也會全面檢討健保藥價政策，同時建立風險管控機制，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求之藥品，持續監控供需情形並給予適當保護機制。健保署將持續與各界溝通，並視需要規劃缺藥中心，必要時研議修正健保法相關法規以為因應。