亞洲大學教學設備新穎，打造以物聯網技術再現於仿人機器裝置，使用手部穿戴智慧手套，可遠距操控布偶演出。(李侑珊攝)

為招收績優生，南華大學比照公立大學收費，達到相關錄取資格者，可再領取獎學金。(杜宜諳攝)

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」今(25)日起在台北、台中、高雄3地登場，配合大學學測甫公布成績，各所大學皆釋出「利多」，提供優渥獎學金以吸引績優學子就讀。像是亞洲大學針對學測4科滿級分、以該校作為第一志願的考生，提供新台幣480萬的獎學金。南華大學則比照公立大學收費，達到相關錄取資格者，可再領取獎學金。

亞洲大學招生處長張祐誠表示，該校祭出新生入學最高獎學金，主要是採繁星推薦或申請入學等兩大就學管道。在標準上，考生必須在學測4科均達滿級分，且以該校作為第一志願，最高可領360萬元。已有5位同學放棄台大等公立頂大，改赴亞洲大學就讀，其中3名同學已順利畢業。

張祐誠提到，滿足上述條件的新生，如果持續在亞洲大學攻讀雙聯碩、博士班，則可再領120萬元獎學金。金額皆採每學期定期核發。

張祐誠說，這起招生制度已進行10年，目前校方已核發6300萬元獎學金給學生，就讀科系包含生物醫學資訊與財經法律系所。

為刺激招生，針對學雜費補助，南華大學則採公立大學收費。校方招生人員介紹，在112學年度新生入學獎學金方面，學測3科達頂標，4年全額補助學雜費，另在核發獎學金20萬元，如果再攻讀「2＋2雙學位」，赴海外就讀的學校為佛光山大學系統，獎勵金則為76萬元，非佛光山系統各領域前100名大學的獎勵金則為最高100萬元，住宿費全額補助。