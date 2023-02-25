竹南鎮大埔特定區內因台積電竹南廠即將完工效應，房價居全苗第2。（謝明俊攝）

苗栗市文華國小周邊是全市最貴房價區域。（謝明俊攝）

苗栗市文華國小周邊是全市最貴房價區域。（謝明俊攝）

苗北藝文中心因鄰近竹南頭份運動公園，也是房價蛋黃區域之一。（謝明俊攝）

苗栗縣政府2022年第4季房屋交易統計結果出爐，苗栗縣房屋交易蛋黃區集中在頭份市、竹南鎮及苗栗市等3大都會區，其中頭份市昌隆廣場周邊的交易數最為熱絡，單坪房價也是全縣最高，每坪為22.3萬元，其次是竹南鎮竹科竹南基地周邊，每坪單價約21．76萬元，苗栗市則以文華國小周邊買氣為最，每坪單價約為20．7萬元。

苗栗縣政府地政處表示，苗栗縣2022年第4季對外提供查詢的買賣實價案件共計2140件，較2022年第3季減少166件，包括住宅區土地買賣案件共99件，住宅區房地買賣實價案件共304件，商業區土地買賣案件共7件，商業區房地買賣實價案件共59件，工業區土地買賣案件共9件，工業區房地買賣案件共12件，其餘為非都市土地、房地交易案件。

一般民眾所關心的房屋買賣實價狀況，全縣房屋買氣的蛋黃區仍以頭份市、竹南鎮及苗栗市為前3名，其中頭份市及竹南鎮仍沿續了台積電竹南廠即將完工效應，買氣持續熱絡居全縣之冠。

在頭份市方面，2022年第4季買賣登記揭露總件數為512件，大樓、華廈及公寓有274件，透天厝97件，土地141件等。交易件數較上季減少，交易平均單價反映2年前預售屋成交的價格，本季以公園段、仁愛段等段別交易量為多，買賣交易較為頻繁集中的區域，包括了苗北藝文中心周邊住宅大樓，交易均價為每坪19.3萬、昌隆廣場一帶建案住宅大樓交易均價為每坪22.3萬。

竹南鎮第4季買賣登記案件揭露總件數為478件，住宅大樓、華廈、公寓及套房計有170件，透天99件，土地209件，交易件數以竹科竹南基地周邊地區67件為最多，其交易類型有素地、透天厝、住宅大樓及華廈，其中住宅大樓及華廈交易均價為每坪21.76萬元。

第３名的苗栗市第４季買賣登記揭露總件數為270件，透天厝94件，土地58件，公寓、華廈、住宅大樓有118件等。買賣較為頻繁集中的區域以文華國小周邊為多，華廈及住宅大樓交易均價為每坪20.7萬元。