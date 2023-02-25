炎亞綸在《做工的人 電影版》飾演實境闖關節目「幸運到我家」主持人運來哥哥。（大慕影藝、華映娛樂提供 ）

話題台劇《做工的人》原製作班底打造影集版的前傳《做工的人 電影版》搶攻大螢幕，原班人馬全員回歸，故事將拉回11年前的時空背景，這群噗嚨共們各自在不同工地揮汗上工，因為種種原因而相識，今（24日）晚間公布正式預告，除了看到國際級大型工地、驚喜卡司陣容，更出現「討生活辛苦的你」、「孤單的你」、「有苦說不出的你」、「總是受挫的你」、「想要有家的你」讓網友超有感的小語。

「你知道貓熊一輩子都拍不出彩色照片嗎？」一句經典冷笑話在預告一半道出《做工的人》到此次《做工的人 電影版》的精神：「認命不認輸」、「即使再苦都要陪你笑」，畫面出現一連串天橋飛奔、飛車追逐等場面，令人好奇這次「噗攏共三人組」阿祈、昌哥、阿全怎麼化險為夷度過難關，成為鞏固日後10多年來「如同家人般友誼」的重要起點，而另一方面阿祈與年幼小傑如何修復面臨崩解的父子關係，也是日後少年小傑偷偷支持老爸發財夢的重要關鍵。

｜預告｜做工的人 電影版 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲 正式預告 Main Trailer｜2023年3月31日(五) 全台開工

電影版卡司強大，除了影集版原班人馬李銘順、游安順、薛仕凌、柯叔元、苗可麗、曾珮瑜、方宥心、曾敬驊外，更有重量級新卡司加入，包括男神炎亞綸、台語嘻哈團體「草屯囝仔」，還有百萬網紅「含羞草日記」的草爺、獲封「最帥YouTuber」的RJ廉傑克曼、逾50萬訂閱的工地型男「超認真少年」阿仔師、紅遍國際的「萬秀洗衣店」萬吉阿公，預告最後一幕金鐘視后天心火辣現身，與3位金鐘視帝同框飆戲。

天心、炎亞綸在片中相當吸睛，一個是提供「免費法律諮詢」的慈善律師方淼，另一個則是實境闖關節目「幸運到我家」主持人運來哥哥，看似跟做工的人扯不上關係，卻是影響《做工》宇宙的關鍵角色，不僅奠定日後噗嚨共三人組深厚的友誼，並且深深影響阿祈、小傑父子的情感。導演鄭芬芬表示：「這次邀天心、炎亞綸來演出的設定，是希望展現出正經外表下的草根人物，既有喜感又有社會性，也相信他們的親和力會讓觀眾非常熟悉。」

《做工的人 電影版》將於3月31日上映。