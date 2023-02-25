許多人習慣每天喝一杯咖啡，到底黑咖啡好還是加奶的拿鐵好，一直是大家常討論的話題。胸腔暨重症專科醫師黃軒引述研究指出，咖啡加入牛奶有3個好處，包括降低酸度、增強抗氧化作用及提供抗炎作用，愛喝拿鐵的人可安心飲用。

黃軒在臉書發文指出，咖啡是全世界數百萬人消費的流行飲料，在咖啡中添加牛奶是種常見的做法。雖然在咖啡中添加牛奶的效果一直被廣泛爭論，但最近的研究揭示這種做法的潛在好處。

發表在《農業和食品化學雜誌》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）上的一項研究發現，在咖啡中添加牛奶，有助於降低咖啡的酸度，對反酸或火燒心的人來說是有益的；研究發現，牛奶中的蛋白質可以幫助中和咖啡的酸度，使其對消化系統更容易。

丹麥哥本哈根大學一個研究小組最近動物實驗，同樣發表在《農業和食品化學雜誌 》，研究人員先在小鼠身上免疫細胞中，產生了發炎狀態，然後將牠們分組，進行了添加只有喝黑咖啡 （主要成分：多酚）與喝黑咖啡＋牛奶（主要成分：半胱氨酸）的實驗。

結果發現，喝黑咖啡＋牛奶，免疫細胞所產生的發炎誘發相關的因子，是僅喝黑咖啡細胞的一半。研究人員認為，這意味著黑咖啡＋牛奶的結合，使抗發炎的作用加倍。

另一項發表在《歐洲營養學雜誌》的研究發現，在咖啡中加入牛奶，可以增強其抗氧化作用。咖啡和牛奶中的抗氧化劑結合在一起，可以對自由基提供更強大的防禦，因為自由基可能導致慢性疾病，如心臟病和癌症。