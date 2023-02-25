馬偕醫學院則是以該校作為第一志願，達台大、陽明交大、成大同一學系的錄取標準，學雜費與住宿費全免，再另提供月發的獎助學金。(李侑珊攝)

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」今(25)日起連續兩天舉行，不少知名醫事院校也參展，以刺激招生。像是台北醫學大學提供菁英獎學金以獎勵優秀新生。馬偕醫學院則是以該校作為第一志願，達台大、陽明交大、成大同一學系的錄取標準，學雜費與住宿費全免，再另提供月發的獎助學金。元培醫事科大則是學測成績達校方要求，最高可領新台幣200萬元的獎學金。

台北醫學大學表示，為延攬優秀新生入學，校方釋出菁英獎學金，以獎勵優秀新生，即學測成績達學系參採科目級分總合為滿分，透過甄選入學管道錄取該校醫、牙、藥（臨床醫學組）3學系組的新生，或以大學分發入學以正取生錄取公立大學醫、牙、藥（臨床醫學組）3學系組新生，並以北醫大作為第一志願者，提供學雜費全免。

馬偕醫學院在獎助學金的條件規定上，則是考生必須以該校作為第一志願，且可達台大、陽明交大、成大同一學系的錄取標準，學雜費與住宿費全免，再另提供月發5000元的獎勵金。

元培醫事科大則是學測最優3科原始總成績平均10級分（含）以上，可領16萬到200萬元不等的獎學金。至於如果要申請續領，學業成績則必須達到80分以上。