隋棠夫婦入住8000多萬的北市大直豪宅，遭鄰居指控經常發出噪音，隋棠發千字文回擊絕非事實，據指出，雙方互有不滿，鄰居當時向台北地院聲請「調解」，但最後調解失敗，因雙方後續沒有提告，案件就此結束，不會再開庭。

據了解，當時鄰居是向法院「聲請調解」，2月雙方碰面時沒有共識，調解失敗不成立，按民事訴訟法第419條：當事人聲請調解而不成立，如聲請人調解不成立，法院應付與當事人證明書。在證明書開出後，案件也就此結束，法院也不會再另外開庭。

隋棠鄰居向媒體投訴，她放任孩子製造噪音，反應後隋棠還說：「那你只好早點起床囉！」鄰居為此不滿，向法院提出民事調解訴求。

針對指控，隋棠也發文表示，已盡最大誠意減低音量，地板還加厚海綿到30公分，不料對方還是來按電鈴，指責聲音太吵，她認為許多指控都與事實不符。

今年2月雙方在北院進行調解，但因條件無法談攏，案件也就此結束。