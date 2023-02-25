綽號「扣頭輝」的男子金文龍，2020年因投資糾紛槍殺換帖兄弟姚華安及姚的女友郭雪玉後，被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。郭女雙親及2名女兒提起刑事附帶民事訴訟，4人合計向金男求償2193萬多元，台南地院審結判賠1093萬多元，此案可上訴。

其中，郭母向金求償醫療、殯葬、扶養費用及精神慰撫金500萬元，共計624萬多元；郭父則請求扶養費及慰撫金500萬元，計561萬多元。至於郭女的2名女兒也各自求償慰撫金500萬元、扶養費及慰撫金506萬多元，4人共計求償2193萬多元。

台南地院認定，金文龍有殺人侵害郭女生命權的侵權行為事實，經逐一審酌郭家4人各自請求的損害賠償項目後，以父母的慰撫金各200萬元為適當，女兒部分則為各250萬元。在加計其他請求後，應給付郭母324萬多元、郭父261萬多元、兩女各250萬元及256萬多元，4人合計1093萬多元。

據查，金文龍因投資檳榔攤，與有30年情誼的換帖兄弟姚華安及姚男女友郭雪玉發生糾紛後，2020年2月17日晚上，在飲用藥酒後，先持球棒砸毀郭女經營的檳榔攤大門玻璃，又持石塊砸毀其廣告招牌。同年月21日下午，金又在飲酒後，攜帶改造手槍及非制式子彈12發，搭乘計程車前往姚男住處附近，隨即下車進入屋內，持槍射殺姚、郭女，之後再搭車逃逸。姚、郭2人各中3槍後，經送醫仍告傷重不治。

案發後，台南市警方於同月25日晚間獲報金男騎乘贓車出現在佳里區，迅速調動人馬將他壓制逮捕，並在其後腰際起出手槍、彈匣。全案偵訊後，移送台南地檢署偵結起訴。

據了解，郭女是金男介紹給姚男認識，3人合夥投資檳榔攤，也到工地銷售，投資有賺有賠。金男因不滿姚男賺錢分得慢、賠錢討緊緊，2人互嗆後，金不滿砸檳榔店導致被告上警局，事後認定姚男為女人不挺兄弟，才憤而預謀行凶。