副總統賴清德曾於1月8日稱，不能讓有心人散播「懷疑美國」的言論。對此，前立委郭正亮強調，「疑美論是為了保護台灣！賴清德你要搞清楚」，「我太了解美國了」，如果要「親美」，可是沒有「疑美」來當作最壞狀況的想定，台美關係是不會穩健的！

郭正亮23日在其網路節目《觀點--亮劍台灣》中直白表示，「我太了解美國了」，如果要「親美」，可是沒有「疑美」來當作最壞狀況的想定，台美關係是不會穩健的。郭直言，如果一面倒，跟民眾講不可以懷疑美國、只能相信美國、到時候被美國出賣，「台灣人民就怪你這個政府、怪你無能！」

郭正亮稱，「疑美是為了台灣好，你以為我不希望台灣好？我也肯定目前台美關係的進展，可是不能把這當作永遠」。

郭正亮舉邱吉爾為例，他講過外交只有永遠的利益！外交哪有永遠的朋友？郭說，如果這一點不講清楚，要求老百姓像義和團一樣，只要有人懷疑美國，就撲上去打，這個政府就太幼稚了！

副總統賴清德。（資料照片）

郭正亮再舉美國為例，2019年美國撤離敘利亞，撒手不管庫德族（Kurds）。到2022年1月ISIS攻擊庫德族，2022年土耳其也揚言對庫德族動武。當時美國一本雜誌的標題就是美國出賣庫德族。

郭正亮詳細介紹，2003年美國發動伊拉克戰爭，商請庫德族幫忙，並承諾協助庫德族獨立公投。2014年庫德族打敗ISIS伊斯蘭國，於是2017年9月27日進行獨立公投，結果92％支持獨立建國。但2017年9月29日美國聲明，不承認公投結果！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，大國不可能只看到庫德族，還是會看到土耳其、伊拉克、敘利亞，會綜合平衡區域利益。同理可證，美國只看到台灣？「外交部別鬧了」，美國沒有看到中國大陸？到了哪一個點上，美國發現必須要改弦易轍的時候，會不會拿台灣去做交易？「You never know」，所以心裡要存有憂慮！

郭正亮最後說，「疑美論是為了保護台灣！賴清德你要搞清楚！」什麼叫外交？外交是要交朋友沒有錯，可是也要防範對方背叛，國家經營的好，一定要有「兩手」。