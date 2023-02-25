邀馬英九同台！228紀念活動致詞釋善意？ 蔣萬安：坦然面對希望撫平傷痕

台北市228事件76周年紀念會將於和平公園舉行，台北市長蔣萬安、前總統馬英九都會到場獻花、致詞。蔣萬安25日被問及致詞內容是否會求得和解？蔣說，「最主要我們都會坦然面對，希望能夠撫平傷痕」。另安排馬英九上台致詞，是否會擔心更加引發部分民眾不滿，對此蔣表示，文化局也是根據過去的慣例，邀請馬前總統前來致詞。

蔣萬安今上午前往台北市立動物園擔任一日保育員，並親手幫紅毛猩猩寶寶「秀彩」換尿布、餵奶，而會前受訪被問到即將到來的二二八紀念活動，上台致詞是否會釋出善意，求得和解，蔣萬安表示，最主要希望能夠坦然的面對，之前文化局已安排他跟一些受難者家屬見面，聽聽他們的想法，對他們來說都是一個心中的傷痛，也是歷史上的傷痕，他都會坦然面對，希望能夠撫平傷痕。

至於邀請馬英九參加以及致詞，蔣則表示，文化局也是根據過去的慣例都邀請馬前總統前來，至於過去曾有獨派團體因馬英九出席而不參加，這次也選擇自己獨立舉辦二二八紀念活動，蔣否認是因獨派團體未參加才邀請馬英九，蔣表示，很早文化局就有在相關的規畫跟安排，就是希望讓這一場紀念會 能夠依照過去的方式，撫慰家屬的心情。