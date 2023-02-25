香港名媛蔡天鳳昨(24日)傳出慘遭殺害碎屍，兇嫌正是前夫一家人，如今警方已經逮捕前夫父母與兄長，前夫則在逃逸中，目前下落不明，據悉，附近民眾案發時，曾聽到屋內傳出女子與人激烈的爭吵聲，不過當時未報警了解狀況，導致未能阻止一樁憾事發生。

根據《香港01》報導，住在案發現場附近的民眾，於當晚(21日)十點多返家路上，看到一名疑似蔡天鳳的女子，身穿白衣從7人座車輛下車，並跟隨3到4人進入屋內，該民眾隨後再次出門於凌晨返家時，便聽到屋內不斷傳出東西砸落及碰撞窗邊的聲音，整個過程長達十分鐘之久，每次都維持10至30秒。

此外，除了不斷傳出不明聲響之外，另一名住在附近的女性民眾，聽到案發地點不斷傳出女子與人的爭吵聲以及高聲呼喊的叫聲，不過因為聲音太過吵雜，聽不清楚爭執內容，雖然時間長達一小時左右，但整晚卻不見任何人報警，不然或許能阻止一樁駭人的命案發生。

這樁駭人聽聞的殺人計畫，由前公公和2個兒子謀劃，先由前夫哥哥假借載小孩為由，將蔡天鳳騙上車後迷暈，載往犯案地點進行殺人分屍，還將殘肢丟進鍋裡煲湯，手段相當兇殘，如今警方也在前夫家冰箱發現部分遺體，頭顱等部分仍未尋獲，至於殺機則是蔡天鳳去年底有意賣掉前夫一家人居住的豪宅時，與前公公爆發衝突，在得知與現任老公尚未登記，若不幸身亡，名下資產將由與前夫一對兒女繼承，才讓前公公起了貪念埋下殺機。